AMC Entertainment Holdings: Heute beginnt der Ausverkauf!

Das Lachen dürfte AMC Entertainment Holdings-Aktionären heute vergehen. So müssen die Aktien einen Verlust von rund vier Prozent hinnehmen. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 38,86 USD zu haben sind. Ist nun alles vorbei?

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Bei AMC Entertainment Holdings steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Schließlich ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund sieben Prozent entfernt. Dieser Wendepunkt liegt bei 36,35 USD. Es geht jetzt also die Trendentscheidung für die nächsten Wochen.

Ein Kurs von 30,02 USD errechnet sich momentan für die 200er-Durchschnittslinie. Langfristig gelten für AMC Entertainment Holdings demanch Aufwärtstrends. Da die Aktie momentan unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 40,14 USD notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach unten.

