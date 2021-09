Heute eine Erholung beim Leitindex S&P 500 (und den anderen US-Indizes) - aber er handelt nach wie vor deutlich unter der gestern deutlich gebrochenen 50-Tagelinie. In den letzten Monaten wurden Rücksetzer immer wieder a

Heute eine Erholung beim Leitindex S&P 500 (und den anderen US-Indizes) - aber er handelt nach wie vor deutlich unter der gestern deutlich gebrochenen 50-Tagelinie. In den letzten Monaten wurden Rücksetzer immer wieder an dieser 50-Tage-Linie aufgefangen - gestern erfolgte dann der klare Bruch dieser Marke (neues Auffangbecken für den S&P 500 wurde gestern dann die 200-Tage-Linie). Charttechnisch ist die Kuh für die Aktienmärkte insgesamt erst wirklich wieder vom Eis, wenn der S&P 500 wieder über die 50-Tageslinie steigt. Heute ist eine Art Zwischen-Tag: erstens kommt die Fed-Entscheidung erst morgen, und zweitens ist auch erst ab morgen mit neuen Aussagen aus China in Sachen Evergrande zu rechnen..

Hinweis aus Video auf Artikel: "Evergrande – wird Chinas Führung die Pleite zulassen?"

