Bentley Systems gibt die Finalisten bekannt für die 2021 Going Digital Awards in Infrastructure

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software , gab heute die Finalisten für die 2021 Going Digital Awards in Infrastructure bekannt. Die jährliche Preisverleihung würdigt die herausragende Arbeit von Bentley-Softwareanwendern, die den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Infrastrukturen auf der ganzen Welt vorantreiben. 16 unabhängige Jurys wählten die 57 Finalisten aus fast 300 Nominierungen aus, die von mehr als 230 Unternehmen aus 45 Ländern in 19 Kategorien eingereicht wurden.

Nehmen Sie an der Veranstaltungsreihe Year in Infrastructure und Going Digital Awards in Infrastructure teil, bei der die Fortschritte in der Digitalisierung gewürdigt werden. (Graphic: Business Wire)

Die Gewinner der Future Infrastructure Star Challenge für Studierende werden ebenfalls bekannt gegeben. Dieser Wettbewerb bot Studierenden aus der ganzen Welt eine Plattform, um ein Konzept oder eine Idee zu entwickeln, um die Welt mit Infrastruktur zu verändern. Fünf unabhängige Jurys aus Bentley-Experten wählten die Top-10-Finalisten aus 144 Projektvorschlägen aus 61 Ländern, die verschiedene Infrastrukturbereiche repräsentieren, aus. Die Gewinner werden von einem Gremium aus Bentley- und externen Expertenjuroren ausgewählt. Lernen Sie die Finalisten der Future Infrastructure Star Challenge kennen.

Neu in diesem Jahr ist, dass alle Preisträger am 2. Dezember 2021 bei Keynote-Präsentationen im Rahmen des Year in Infrastructure vorgestellt werden. Diese virtuelle Veranstaltungsreihe läuft vom 1. November bis zum 2. Dezember 2021. Die Höhepunkte finden Sie unten.

Um die Projektpräsentationen der Going Digital Awards in Infrastructure Finalisten in ihrer jeweiligen Kategorie am 1., 8., 15. und 22. November anzuschauen, besuchen Sie yii.bentley.com/de. Erfahren Sie von den Menschen hinter diesen außergewöhnlichen Infrastrukturprojekten, wie sie digitale Fortschritte nutzen, um beispiellose Ergebnisse zu erzielen.

Besuchen Sie yii.bentley.com/de, um sich anzumelden.

Die Finalisten für die 2021 Going Digital Awards in Infrastructure sind:

Brücken

CCCC Third Harbor Engineering Co., Ltd. – Nanyanjiang Intercity Railway Front-End Engineering Project,Changshu, Jiangsu, China

– Nanyanjiang Intercity Railway Front-End Engineering Project,Changshu, Jiangsu, China Hatch – Lathams Road Bridge, Carrum Downs, Victoria, Australien

– Lathams Road Bridge, Carrum Downs, Victoria, Australien New York State Department of Transportation – East 138th Street over the Major Deegan Expressway, New York City, New York, Vereinigte Staaten

Gebäude und Campusse