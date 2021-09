Plug Power: DAS schlägt ein wie eine Bombe!

Plug Power war 2020 so etwas wie die Aktie des Jahres. Schließlich verbesserte sich der Kurs um fast 1.000 Prozent! Doch im Januar war Schluss mit der Herrlichkeit, denn nach dem vorübergehenden Allzeithoch ging die Aktie erst einmal massiv in den Keller. Doch mit dieser Talfahrt könnte jetzt Schluss sein, da das Unternehmen soeben eine Ankündigung gemacht hat, die die gesamte Wasserstoffbranche aufrütteln könnte.

So plant das Unternehmen den Bau einer riesigen Wasserstoffproduktion in Kalifornien. In Fresno County sollen täglich 30 Tonnen flüssiger Wasserstoff produziert, um damit die gesamte Westküste der USA zu beliefern. Den Strom für die Elektrolyse sollen Sonnenkollektoren liefern. An der Börse könnte diese Nachricht Plug Power endlich wieder zurück in die Spur verhelfen, nachdem die Aktie seit Mitte April zwischen 20 und 30 US-Dollar hin- und herpendelt.

Ist das der Startschuss für eine neue Rallye bei Plug Power? Oder nur ein kurzes Strohfeuer?

