Izotropic unterzeichnet Vereinbarung mit der Johns Hopkins University School of Medicine zur Entwicklung von Algorithmen für maschinelles lernen für Izoview Breast-CT

Die JHU gilt als weltweit führend in der Entwicklung von Algorithmen für maschinelles Lernen in der Bildverarbeitung. Geleitet wird die Entwicklung von Dr. Alejandro Sisniega-Crespo2, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department of Biomedical Engineering der JHU und Experte für tomographische Rekonstruktionsmethoden, in Zusammenarbeit mit IzoView Gründer und Firmendirektor Dr. John Boone und anderen von der University of California Davis. Izotropic erwartet sich von der Zusammenarbeit eine Reihe neuartiger lernbasierter Ansätze zur genauen Erkennung und Charakterisierung von Brustpathologien.

Izotropic arbeitet an bahnbrechenden neuen Methoden zur Integration datenbasierter maschineller Lernansätze. Dies soll Rauschen und Bildverzerrungen reduzieren und dabei aber die intrinsische räumliche Auflösung des IzoView-Systems erhalten. Durch Kombination der True 3D-Hochauflösung der IzoView-Brust-CT mit dem exzellenten Weichteilkontrast, der von den Rekonstruktionsmethoden zu erwarten ist, wird IzoView eine hervorragende Plattform für die Entwicklung und Implementierung einer Reihe neuartiger lernbasierter Ansätze zur genauen Erkennung und Charakterisierung von Brustpathologien bieten.