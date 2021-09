Ende des Honeymoons / Kommentar zu den handelspolitischen Folgen des amerikanischen U-Boot-Deals von Andreas Heitker.

Brüssel (ots) - Aukus, die neue Indopazifik-Allianz der USA mit Großbritannienund Australien, und damit einhergehend der geplatzte französische U-Boot-Dealschlagen in der EU weiterhin hohe Wellen. Denn es geht hier ja nicht um dievielen Milliarden, die der Reederei Naval und den anderen beteiligtenUnternehmen - wie etwa der Thyssenkrupp-Tochter Atlas Elektronik - durch dieLappen gehen. Es geht um die Handelspolitik der Europäischen Union insgesamt undum die globalen Ambitionen Europas, die Kommissionspräsidentin Ursula von derLeyen erst in der vergangenen Woche in ihrer Rede zur Lage der EU formulierthat. Dass die Aukus-Partnerschaft in der vergangenen Woche die nahezu zeitgleichin Brüssel verkündete neue Indopazifik-Strategie der EU ad absurdum führte, hatviel Porzellan zerschlagen. Für die völlig überrumpelte EU-Kommission war diesein Desaster.Die ersten Auswirkungen sind jetzt schon zu sehen: Frankreich fordert eineAussetzung der Handelsgespräche mit Australien. Dazu wird es wohl nicht kommen,aber komplizierter wird das angestrebte Freihandelsabkommen allemal - obwohlAustralien eigentlich ähnliche Interessen und Werte wie die EU hat und damit alsidealer Partner gilt. Aber andererseits: Was heißt das schon? Über Kanada hatteman Ähnliches gesagt. Trotzdem ist Ceta - das "Goldstandard-Abkommen" - bisheute nicht fertig ratifiziert. Auch Deutschland hat diesen Schritt noch nichtgeschafft.Australien steht auf der EU-Liste­ der Handelspartner nur auf Platz 18. DasVolumen der Ex- und Importe ist begrenzt. Anders sieht es natürlich mit den USAaus. Der Amtsantritt von Joe Biden als Präsident hatte bei vielen in EuropaHoffnung auf eine Neubelebung der transatlantischen Beziehungen ausgelöst. Beiden Debatten über Stahlzölle, dann beim Abzug aus Afghanistan und jetzt bei derAukus-Allianz zeigt aber auch Biden, dass er im Zweifelsfall wenig Rücksicht aufden Partner EU nimmt und knallharte Interessenspolitik betreibt.Handelspolitiker in Brüssel stellen in diesen Tagen ernüchtert fest: "DerHoneymoon ist vorbei."Eine wichtige Chance, den Gesprächsfaden nicht schon wieder abreißen zu lassen,ist der im Juni von der EU und den USA beschlossene gemeinsame Handels- undTechnologierat, der am 29. September erstmals in Pittsburgh tagen soll. InBrüssel wird mittlerweile aus Ärger offen darüber diskutiert, den Termin platzenzu lassen. Dies wäre aber dumm: Verlorenes Vertrauen lässt sich so sicher nichtzurückholen.(Börsen-Zeitung, 22.09.2021)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5026472OTS: Börsen-Zeitung