iOFFICE + SpaceIQ gibt strategische Investition von Autodesk bekannt

Houston and Atlanta (ots/PRNewswire) - Investitionen stärken Fähigkeiten für eindurchgängiges digitales Management des Gebäude- und Anlagenbetriebs von derPlanung bis zur StilllegungiOFFICE + SpaceIQ, a leader in the digital transformation of workplace and assetmanagement, today announced a strategic investment by Autodesk (http://www.autodesk.com/) , a global technology leader spanning architecture,engineering, construction, Produktdesign, Fertigung, Medien und Unterhaltung.Die Investition, die auf die jüngste Kombination von iOFFICE + SpaceIQ folgt (https://www.prnewswire.com/news-releases/ioffice-and-spaceiq-combine-to-create-industrys-most-comprehensive-workplace-experience-and-asset-management-solutions-portfolio-301360892.html) , wird integrierte Lösungen bieten, die Unternehmen dieunerreichte Fähigkeit geben, alle Aspekte ihrer Immobilien undgeschäftskritischen Vermögenswerte zu analysieren und zu optimieren. DieBedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.