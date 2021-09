CreatorIQ stärkt seine Führungsposition mit der Übernahme der führenden Influencer-Marketing-Analyseplattform Tribe Dynamics

Das zusammengeschlossene Unternehmen wird die Führungsposition von CreatorIQ als größte Influencer-Marketing-SaaS-Plattform in Bezug auf Umsatz, Wachstum, Datenkompetenz und globale Expansion mit mehr als 450 Kunden, 250 Mitarbeitern und 90 Millionen USD an Finanzmitteln weiter ausbauen. Die Unternehmen bieten eine durchgängige Lösung für Vermarkter an, mit der sie ihre Beziehungen zu Kreativen suchen, aktivieren, managen und messen können. Da Influencer-Marketing immer größer, umfangreicher und ausgereifter wird, benötigen Marken branchenweit standardisierte Modelle und Daten sowie eine 360-Grad-Ansicht der Performance. CreatorIQ ist führend bei der Etablierung dieser Standards und bringt eine neue Stufe der Ausgereiftheit in den gesamten Bereich.

„Wir sind begeistert, dass wir ein so schnell wachsendes, bedeutendes Unternehmen wie Tribe Dynamics übernehmen können. Mit diesem Zusammenschluss verstärkt CreatorIQ seinen Fokus auf fortschrittliche Datenwissenschaften und Analysen“, sagte Igor Vaks, Gründer und CEO von CreatorIQ. „Die Anwendung der proprietären Modelle von Tribe Dynamics, die in der Beauty- und Modeindustrie Standard sind, auf weitere Branchen wird uns in die Lage versetzen, Analyse- und Mess-Benchmarks für die gesamte Industrie anzubieten. Diese Partnerschaft setzt die Messlatte für das, was Führungskräfte von einer Influencer-Marketing-Plattform erwarten sollten, höher.“

„Das ist eine große Sache. Der Zusammenschluss von Tribe Dynamics und CreatorIQ ist mehr als nur der Zusammenschluss zweier führender Influencer-Marketing-Unternehmen mit sich ergänzenden Stärken. Das ist eine große Chance, Standards für den gesamten Influencer-Marketing-Sektor zu schaffen und bietet eine Marktchance von mehreren Milliarden US-Dollar“, sagte Conor Begley, Präsident von Tribe Dynamics. „Gemeinsam werden wir der unbestrittene Marktführer sein und wir haben uns dazu verpflichtet, die Bedürfnisse von Marken auf der ganzen Welt zu erfüllen, während sie in Influencer-Marketing investieren.“