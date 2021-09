Davos Alzheimer's Collaborative und das Weltwirtschaftsforum verkünden wichtige Fortschritte in der weltweiten Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit

Aus einem aktuellen Bericht der WHO geht hervor, dass Alzheimer und Demenz weltweit mehr als 55 Millionen Familien betreffen und die Weltwirtschaft im Jahr 2019 rund 1,3 Billionen US-Dollar kosteten. Man geht davon aus, dass diese jährlichen Kosten bis 2030 auf 2,8 Billionen US-Dollar ansteigen werden, berücksichtigt man die prognostizierte Zunahme der Fälle und die Kosten für die Pflege. Legt man diese Zahlen zugrunde und geht von ungefähren jährlichen Kosten in Höhe von 2 Billionen US-Dollar bis 2030 aus, so wird die Krankheit die Weltwirtschaft in den nächsten zehn Jahren insgesamt 20 Billionen US-Dollar kosten.

Aufgrund des raschen Anstiegs der weltweiten Lebenserwartung werden bis 2050 mehr als 70 % der Alzheimer-Fälle in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMIC) auftreten, was deren Wachstumsaussichten beeinträchtigt und die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen den LMIC und Ländern mit höherem Einkommen verschärft. Im Gegensatz dazu stammen fast 80 % der genomischen Analysen von Menschen europäischer Abstammung, obwohl mehr als 80 % der Weltbevölkerung nicht europäischer Abstammung sind.

Neue Fortschritte in der Behandlung haben die Investitionen und Innovationen in diesem Bereich beschleunigt, was die Dynamik des Wandels verstärkt und die Dringlichkeit erhöht, dass die Gesundheitssysteme in den kommenden Jahren auf größere Veränderungen in der Versorgung von Patienten mit dieser Krankheit vorbereitet sind.

„Jetzt ist es an der Zeit, etwas gegen die Alzheimer-Krankheit zu unternehmen. Internationale Gremien wie die WHO, die G7 und die G20 haben sich in den letzten Jahren verpflichtet, gemeinsam, global und jetzt zu handeln, um diese Gesundheitskrise anzugehen“, so George Vradenburg, Vorsitzender des DAC. „Das DAC ist eine Antwort auf diese Aufrufe zum Handeln und sorgt für die Geschwindigkeit und das Ausmaß, die bei früheren Bemühungen allzu oft gefehlt haben. Die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass eine breite Koalition von Akteuren, die zusammenarbeiten, schnell mobilisieren kann, um eine drohende Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen. Die COVID-19-Pandemie hat der Welt aber auch gezeigt, dass wir einen soliden Bereitschaftsplan brauchen: frühzeitige und systematische Tests und Erkennung, rechtzeitiger Zugriff auf Daten aus der Praxis (DeepL), ein ständiges, globales System für die Entwicklung und Erprobung neuer Therapien sowie Gesundheitssysteme in ressourcenstarken und ressourcenschwachen Gebieten, die in der Lage sind, dem richtigen Patienten zur richtigen Zeit die richtige Behandlung zukommen zu lassen. Und, was am wichtigsten ist, wir müssen alle Länder einbeziehen und alle Sektoren von Anfang an mit einbeziehen, um eine universelle und gerechte Reaktion zu gewährleisten.“