Freie Wähler werben um AfD-Wähler & – mehr Druck auf Ungeimpfte – TE Wecker am 22. September 2021

Freie Wähler werben um AfD-Wähler. EuGH: Polen soll 500.000 Euro Strafe täglich bezahlen. Staat erhöht den Druck auf Ungeimpfte. Weiter heftige Proteste in Australien gegen Corona-Politik. Teures Parken in Tübingen für SUVs. E-Scooter löste Großbrand in Augsburg aus.

Ein Beitrag von Holger Douglas.