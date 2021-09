Mehr als 150 Branchenführer und Unternehmen fordern entschlossene Maßnahmen der Regierung, um die vollständige Dekarbonisierung der internationalen Schifffahrt bis 2050 zu ermöglichen

Copenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die Unterzeichner des Call to Action for

Shipping Decarbonization fordern die Staats- und Regierungschefs der Welt auf,

die Schifffahrt an das Temperaturziel der Pariser Vereinbarung anzupassen. Der

Privatsektor unternimmt bereits wichtige Schritte zur Dekarbonisierung der

globalen Lieferketten. Jetzt müssen die Regierungen die politischen Maßnahmen

ergreifen, die den Übergang beschleunigen und die emissionsfreie Schifffahrt bis

2030 zur Standardlösung machen.



Die vollständige Dekarbonisierung des internationalen Seeverkehrs ist dringend

notwendig und machbar. Dies ist die klare Botschaft von mehr als 150 führenden

Vertretern der Branche und Organisationen, die die gesamte maritime

Wertschöpfungskette repräsentieren, einschließlich Schifffahrt, Fracht, Energie,

Finanzen, Häfen und Infrastruktur. In Verbindung mit der UN-Generalversammlung

und im Vorfeld der entscheidenden Klimaverhandlungen auf der COP26 in Glasgow im

November dieses Jahres fordern sie die Regierungen auf, mit der Industrie

zusammenzuarbeiten, um die politischen Maßnahmen und Investitionen zu

verwirklichen, die erforderlich sind, um die kritischen Wendepunkte bei der

Dekarbonisierung der globalen Lieferketten und der Weltwirtschaft zu erreichen.







einige der weltweit größten Akteure des globalen Handels: A.P. Moller - Maersk,

BHP, BP, BW LPG, Cargill, Carnival Corporation, Citi, Daewoo Shipbuilding &

Marine Engineering, Euronav, GasLog, Hapag-Lloyd, Lloyd's Register, Mitsui

O.S.K. Lines, MSC Mediterranean Shipping Company, Olympic Shipping and

Management, Panama Canal Authority, Port of Rotterdam, Rio Tinto, Shell,

Trafigura, Ultranav, Volvo, und Yara.



Schiffe transportieren rund 80 % des weltweiten Handels und sind für etwa 3 %

der weltweiten Treibhausgasemissionen (THG) verantwortlich. 2018 hat die

Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten Nationen eine

erste Treibhausgasstrategie verabschiedet. Sie zielt darauf ab, die gesamten

jährlichen Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt bis 2050 um

mindestens 50 % gegenüber 2008 zu senken. Eine Überarbeitung der Strategie ist

für das Jahr 2023 festgelegt.



"Jetzt ist es an der Zeit, unsere Ambitionen zu erhöhen und die Schifffahrt

weltweit - ein wichtiger Träger des globalen Handels - mit den Zielen der

Pariser Vereinbarung in Einklang zu bringen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden

zusammen, um den Übergang der Schifffahrtsindustrie zu Netto-Null-Emissionen

voranzutreiben, und mit der Unterstützung starker politischer Maßnahmen können Seite 2 ► Seite 1 von 2



Zu den Unterzeichnern des Call to Action for Shipping Decarbonization gehöreneinige der weltweit größten Akteure des globalen Handels: A.P. Moller - Maersk,BHP, BP, BW LPG, Cargill, Carnival Corporation, Citi, Daewoo Shipbuilding &Marine Engineering, Euronav, GasLog, Hapag-Lloyd, Lloyd's Register, MitsuiO.S.K. Lines, MSC Mediterranean Shipping Company, Olympic Shipping andManagement, Panama Canal Authority, Port of Rotterdam, Rio Tinto, Shell,Trafigura, Ultranav, Volvo, und Yara.Schiffe transportieren rund 80 % des weltweiten Handels und sind für etwa 3 %der weltweiten Treibhausgasemissionen (THG) verantwortlich. 2018 hat dieInternationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten Nationen eineerste Treibhausgasstrategie verabschiedet. Sie zielt darauf ab, die gesamtenjährlichen Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt bis 2050 ummindestens 50 % gegenüber 2008 zu senken. Eine Überarbeitung der Strategie istfür das Jahr 2023 festgelegt."Jetzt ist es an der Zeit, unsere Ambitionen zu erhöhen und die Schifffahrtweltweit - ein wichtiger Träger des globalen Handels - mit den Zielen derPariser Vereinbarung in Einklang zu bringen. Wir arbeiten eng mit unseren Kundenzusammen, um den Übergang der Schifffahrtsindustrie zu Netto-Null-Emissionenvoranzutreiben, und mit der Unterstützung starker politischer Maßnahmen können