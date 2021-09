Planview stellt mit TeamTap eine neue Funktion für Innovationen und Ideenfindung auf Teamebene vor

Planview, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Portfolio- und Projektmanagement, hat heute mit TeamTap eine neue Innovations- und Ideenfindungsfunktion für Planview Spigit, die Software von Planview für Innovationsmanagement, vorgestellt. Diese neue Funktion wurde entwickelt, um die Transformationsbemühungen von Unternehmen voranzutreiben, und ermöglicht es ihnen, mit einer einzigen Anwendung das Mitarbeiterengagement zu steigern, Werte zu schaffen und eine Innovationskultur zu fördern. TeamTap bietet einen schlanken Ansatz für Innovationen, der agile Arbeitsweisen unterstützt und sich an diesen ausrichtet.

„Mehr als die typischen Innovationsmodelle in Unternehmen fördert TeamTap die Zusammenarbeit und Ideenfindung innerhalb von Teams und setzt auf deren Mitarbeiter, um Probleme zu lösen“, sagte Louise Allen, Chief Product Officer bei Planview. „TeamTap fördert die teamorientierte Innovationsfähigkeit und versetzt die Mitarbeiter im gesamten Unternehmen in die Lage, ihre Meinung zu äußern und eine aktive Rolle bei der kreativen Ideenfindung zu spielen, indem sie ihren Unternehmen dabei helfen, Ideen, Herausforderungen und Möglichkeiten zu entdecken, die in ihren Teams und betrieblichen Innovationsbereichen bestehen.“

TeamTap wurde als einfaches Verfahren zur Förderung der kontinuierlichen Beteiligung entwickelt, das es den Nutzern ermöglicht, ihre eigene Mikro-Challenge – oder ihren „Tap“ – auszuwählen und sich fortlaufend mit einer vielfältigen Gruppe von Menschen auszutauschen, um mögliche Lösungen zu diskutieren und gemeinsam zu erarbeiten. Durch Crowdsourcing, Bewertung und Eingrenzung von Ideen können Entscheidungsträger mithilfe von Daten, Technologien und Mitarbeitern die Ideen und Themen mit dem größten Potenzial bündeln – und Maßnahmen für diese Ideen ergreifen. TeamTap hilft darüber hinaus bei den Abläufen im Unternehmen und unterstützt die Problemlösung der Mitarbeiter bei strategischen Herausforderungen, indem eine einzelne Innovationsdatenstruktur und -anwendung für das gesamte Ökosystem eines Unternehmens bereitgestellt wird. Die Datenstruktur und das Modell helfen dabei, bisher verborgene Innovationspotenziale zu erschließen, sodass Unternehmen datengestützte Innovationsfähigkeiten nutzen können.