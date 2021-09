Seit April letzten Jahres schwankt das Währungspaar EUR/PLN zwischen 4,3710 und 4,68 PLN grob seitwärts, innerhalb dessen haben sich zuletzt allerdings tiefere Tiefs ergeben und deuten somit auf eine Aufwärtstendenz hin. Besonders der Kursverlauf seit April dieses Jahres zeigt zusätzlich noch eine inverse SKS-Formation, die in der Charttechnik häufig als Trendfortsetzungsmuster in diesem Zusammenhang gewertet werden kann. Dieses Konstrukt wurde gestern dynamisch aktiviert, ein Kaufsignal steht nun ins Haus.

Wochenschlusskurs aussagekräftiger

Nachdem nun die Voraussetzung für die Aktivierung der SKS-Formation durch einen Kursanstieg über 4,6060 PLN per Tagesschlusskurs erfüllt wurde, können weitere Zugewinne des Euro zunächst in den Bereich von 4,6506 und darüber in 4,68 PLN abgeleitet werden. Endgültiges Ziel könnte bei vollständiger Umsetzung der Formation sogar bei 4,27 PLN liegen. Wünschenswert wäre jedoch noch ein klarer Wochenschlusskurs zur Bestätigung. Geht es dagegen unter 4,5885 PLN dynamisch wieder abwärts, würden Abschläge zunächst auf 4,5655 PLN und darunter auf grob 4,5120 PLN drohen.