Kongsberg Automotive Gets EUR 27.2 Million Contract in China

(PLX AI) – Kongsberg Automotive awarded contract worth EUR 27.2 million estimated lifetime revenue.

Average annual revenue EUR 3.4 million

The secured contract is for Kongsberg Automotive Automated Manual Transmission (AMT) Shifter and the MT Cable Shifter to an original equipment manufacturer (OEM) based in North China

