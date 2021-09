CanaFarma meldet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von Avitas Bio, um Gesundheits- und Wellnessplattform für Cannabis und Markenprodukte auf pflanzlicher Basis weiter auszubauen

Die Absichtserklärung sieht die Ausgabe von insgesamt 30.000.000 Stammaktien durch CanaFarma als Vergütung für alle Aktien von Avitas Bio vor, vorbehaltlich einer Anpassung (auf Basis von Kriterien des Umsatzes und der Aktienperformance) und bestimmter Bedingungen, einschließlich des Abschlusses einer Kaufprüfung sowie der Ausverhandlung und Unterzeichnung eines formellen Kauf- und Verkaufsabkommens.

„Avitas Bio hat ein Portfolio an bahnbrechenden Nutrazeutika zusammengestellt, die in Israel entwickelt wurden, um einige der dringendsten Gesundheits- und Wellnessprobleme unserer Zeit zu bekämpfen. Zusammen mit unseren gesunden Better for you-Snacks sind unsere Marken in einigen der am schnellsten wachsenden Segmente vertreten“, sagte Henry Val, CEO von Avitas Bio. Er sagte außerdem: „Dieses Abkommen mit CanaFarma wird uns voraussichtlich eine Plattform bieten, auf der wir das Potenzial dieser aufregenden neuen Produkte erschließen können.“

Vitaly Fargesen, SVP of Strategy von CanaFarma, fügte hinzu: „Wir verfolgen Avitas Bio schon seit einiger Zeit und bewundern seinen innovativen Ansatz im Wellnessbereich. Diese Übernahme passt perfekt zu unserer Strategie, unser geistiges Eigentum in diesem Bereich zu erweitern.“

Über Avitas Bio

Avitas Bio Corp. ist ein aufstrebendes Biotechnologie- und Gesundheitsproduktunternehmen mit zwei Geschäftszweigen: (i) Avitas Bio, ein innovatives Unternehmen im Bereich der Nutrazeutika, das eine Reihe unterschiedlicher eigener Produkte anbietet; und (ii) VitaWin Healthy Snacks („VitaWin“), ein innovativer Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Better for you-Schokoladenbonbons, Süßwaren und anderen Lebensmitteln. Ausgewählte Schokoladenprodukte sowie eine Reihe von flüssigen Tinkturen und kosmetischen Cremes sind mit CBD (Cannabidiol), dem legalen, nicht psychoaktiven Hanfextraktöl, angereichert.