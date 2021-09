Toronto, Ontario – 22. September 2021 – Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World Inc. den Middleweight Mixed Martial Arts Fighter („MMA“) Elias Theodorou verpflichtet hat, Non-Fungible Token („NFT“) auf der New World NFT-Plattform zu erstellen.

Elias „The Spartan“ Theodorou ist ein Top-MMA-Kämpfer, Fürsprecher von medizinischem Cannabis, Pokerspieler, der allererste männliche RingBoy und vieles mehr. Im Mai 2021 machte er Geschichte als erster sanktionierter Cannabissportler in den USA, da ihm im Bundesstaat Colorado eine Ausnahmeregelung zur therapeutischen Verwendung („TUE“) gewährt wurde. Zuvor machte Elias in Kanada durch eine weitere TUE-Ausnahme in der Provinz British Columbia, Geschichte, als Elias Matt Dwyer bei der Rise Fighting Championship 6 besiegte, was die Akzeptanz von Cannabis in der Welt des Profisports und seinen Namen im MMA-Sport festigte.





„Als Kämpfer und Förderer seines bevorstehenden Kampfes im November sucht Elias einen weiteren Sieg, sowohl im Ring als auch in der NFT-Arena. Er wird ein digitales NFT-Sammlerstück für seine Fans schaffen, das es ihnen ermöglicht, sein NFT über die New World App zu kaufen, zu besitzen und zu verkaufen. Elias freut sich, die New World Plattform zur Schaffung eines NFT zu nutzen, das eine direkte Verbindung zu seinem Publikum aufbauen wird, um auf kreative Weise mit ihm zu interagieren. Elias plant, seinen NFT im November näher an seinem Kampftermin für seine Fans zu veröffentlichen, um der historischen Cannabis-Sportveranstaltung zu gedenken“, sagte Paul Haber, Chief Executive Officer von Graph Blockchain.

Über Elias Theodorou

Elias, „The Spartan“ Theodorou, geboren und aufgewachsen in Mississauga, Ontario, ist ein Spitzenkämpfer im Mittelgewicht, der während seiner Zeit in der UFC einen beeindruckenden 8-3 Rekord aufgestellt hat. Elias engagiert sich für den Kampf gegen das Stigma von medizinischem Cannabis in der Leichtathletik. Im Januar 2020 wurde ihm als erstem Profisportler eine Ausnahmeregelung zur therapeutischen Verwendung von medizinischem Cannabis gewährt, die erste im Kampfsport bzw. Profisport. Elias hat die Stereotypen eines Kämpfers überwunden, indem er seinen Werdegang und seine unternehmerische Erfahrung bei der Entwicklung, Kreation und Produktion von persönlichen und unternehmenseigenen Marken wie Mane Event, The Ring Boy und Weedbae einsetzte. Wenn Elias nicht gerade trainiert oder an Wettkämpfen teilnimmt, arbeitet er an verschiedenen Filmen und TV-Projekten. Elias ist entschlossen, seine wachsende Plattform zu nutzen, um seine Reichweite über MMA hinaus zu erweitern und für die Akzeptanz von medizinischem Cannabis im Profisport zu kämpfen.