,Hidden Gem‘ trifft in Rotterdam ein und soll in ein Knollensammelschiff für die The Metals Company umgerüstet werden

The Metals Company (Nasdaq: TMC) gab heute bekannt, dass das 228 Meter lange ehemalige Bohrschiff „Hidden Gem“ in Rotterdam (Niederlande) eingetroffen ist, wo mit der Umrüstung in das voraussichtlich erste vom American Bureau of Shipping als Tiefseebergbau klassifizierte Schiff begonnen werden soll. Allseas, der strategische Partner von TMC, erwarb das ehemalige Tiefsee-Bohrschiff, das 200 Menschen Platz bietet, im März 2020, da sich dessen Konfiguration gut für einen Umbau eignet, der den Einsatz einer 4,5 Kilometer langen Steigleitung auf See ermöglichen soll, um polymetallische Knollen vom Meeresboden zu heben.

Hidden Gem vessel (Photo: Business Wire)

In Partnerschaft mit der The Metals Company (früher DeepGreen Metals Inc.) entwickelt Allseas ein Tiefseemineralsammelsystem zur verantwortungsvollen Gewinnung von polymetallischen Knollen vom Meeresboden und deren Hebung an die Wasseroberfläche für den Transport an Land. Die Knollen enthalten hohe Metallgehalte an Nickel, Mangan, Kupfer und Kobalt - wichtige Metalle für den Bau von Elektrofahrzeugbatterien und erneuerbare Energietechnologien.

„Wir freuen uns sehr, die Hidden Gem hier in Europa zu sehen, und auch darüber, dass Allseas so gute Fortschritte mit dem Schiff macht“, so Gerard Barron, Chairman und CEO der The Metals Company. „Das Schiff hat die Trockendockphase erfolgreich begonnen, was ein gutes Zeichen für eine reibungslose und zeitgerechte Umrüstung für unser Pilot-Bergbauprojekt im Jahr 2022 ist.“

The Metals Company brachte unlängst eine SPAC-Fusion und den Börsengang an der Nasdaq zum Abschluss, und ihr strategischer Partner Allseas, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Offshore-Technik, beglückwünschte das Unternehmen zu diesen Leistungen. „Als signifikanter bestehender Investor des Unternehmens und Anleger in der PIPE bauen wir nun unsere strategische Beziehung mit der The Metals Company weiter aus. Wir teilen deren Vision einer Entwicklung der schätzungsweise weltweit größten Quelle an Batteriemetallen, die in der grünen Wende eine kritische Rolle spielen wird“, erklärte Edward Heerema, Gründer und President von Allseas.