Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AF Gruppen Starts Share Buyback of up to NOK 80 Million (PLX AI) – AF Gruppen ASA initiates share buyback program of up to NOK 80 million.A maximum of 400,000 shares will be bought from Sept. 22 to Oct. 12