BARCLAYS stuft Kering auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 800

Kursziel alt: 800

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering mit "Overweight" und einem Kursziel von 800 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien europäischer Luxusgüterhersteller gehörten zu einem langfristigen Wachstums- und Qualitätssektor mit Kursen, die kürzlich Rekordniveau erreichten, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit dem jüngsten Rücksetzer biete sich Anlegern nun eine Kaufgelegenheit. Ihre Sektorfavoriten sind LVMH und Swatch./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 15:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 15:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.