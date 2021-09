Foto: finanzbusiness Paypal lässt Nutzer chatten und spenden Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 20 | 0 | 0 22.09.2021, 08:22 | Der Bezahldienstleister fügt seiner App neue Funktionen hinzu. Sie sollen in den kommenden Wochen auch in Deutschland verfügbar sein. In den USA gibt es das "Generosity Network" schon seit längerem.

