Hammer bei BioNTech: Kommt die Zulassung sogar noch schneller?

BioNTech arbeitet weiter fleißig an einer Zulassung seines Impfstoffs für Kinder und kann jetzt erste Erfolge verbuchen. Denn wie BioNTech und Partner Pfizer soeben mitteilten, haben die Probanden zwischen fünf und elf Jahren die Impfung gut vertragen. Gleichzeitig ruft der Impfstoff eine stabile Immunantwort hervor. Die klinische Studie macht also Hoffnung, dass der BioNTech-Impfstoff in Kürze auch für Kinder zur Verfügung steht…

Um das zu beschleunigen, hat BioNTech die Ergebnisse bereits an die Zulassungsbehörden in den USA und Europa übermittelt. Es könnte also schon in wenigen Wochen so weit sein. Der Aktienkurs von BioNTech hat sich zuletzt spürbar erholt. Nachdem die Aktie zuletzt zeitweise in den Bereich um 320 US-Dollar zurückgesetzt hatte, konnte sich der Kurs in den vergangenen Tagen deutlich verbessern und kämpft momentan mit der 350-Dollar-Marke.

