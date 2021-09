Spearmint plant die Wiederaufnahme des Betriebs in seinen Lithiumprojekten im Clayton Valley in Nevada

22. September 2021 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“ oder „Optionspartner“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen derzeit Pläne für den Beginn eines Bohrprogramms im Clayton Valley in Nevada ausarbeitet, wo Spearmint aktuell drei eigenständige Lithiumprojekte besitzt. Zu diesen Projekten zählen das kürzlich erworbene Lithiumprojekt Green Clay (Green Clay Lithium Project), das 97 zusammenhängende Claims mit einer Gesamtfläche von rund 2.000 Acres umfasst, das Lithiumsoleprojekt Clayton Valley (Clayton Valley Lithium Brine Project), das Zugang zu einigen der tiefliegendsten Bereiche des einzigen produktiven Lithiumsolebeckens in Nordamerika hat, sowie Spearmints Lithium-Tonerde-Projekt Clayton Valley (Clayton Valley Lithium Clay Project), für das ein am 11. Juni 2021 veröffentlichter technischer Report eine erste Ressourcenschätzung von 815.000 Tonnen der angedeuteten Kategorie und 191.000 Tonnen der vermuteten Kategorie ausweist. Daraus ergibt sich eine Gesamtmenge von 1.006.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE). Die Lithiumpreise haben vor kurzem ein Drei-Jahres-Hoch erreicht und sind seit dem 1. August 2021 um etwa 68 % angestiegen. Im Jahr 2021 verzeichnen sie mittlerweile ein Plus von über 220 %.

Am 21. September 2021 hat Noram Lithium Corp. (NRM - TSX.v) – im Anschluss an das Phase-V-Bohrprogramm in seinem Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet Zeus, das sich nur zwei Kilometer von Albemarles Lithiummine Silver Peak im Clayton Valley (Nevada) entfernt befindet – eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht. Unter Berücksichtigung eines Lithium-Cutoff-Werts von 400 ppm beherbergt die Lagerstätte Zeus mittlerweile 363 Millionen Tonnen nachgewiesene und angedeutete Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 923 ppm sowie 827 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 884 ppm. Wie ebenfalls am 21. September 2021 bekannt gegeben wurde, werden in der Pilotanlage von Cypress Development Corp. (CYP - TSX.v) für das Lithiumprojekt Clayton Valley die letzten Vorbereitungen auf die Inbetriebnahme getroffen. Wie auf der nachstehenden Karte zu sehen ist, teilen sich Noram Lithium Corp., Cypress Development Corp. und Spearmint diese flächige, lithiumführende Tonsteinformation. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit von Spearmint nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.