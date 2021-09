La Française Group Das Ende der Ära Merkel - und was nun? Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 22.09.2021, 09:00 | 25 | 0 | 0 22.09.2021, 09:00 |

DGAP-Media / 22.09.2021 / 09:00

Frankfurt am Main, 22. September 2021 Das Ende der Ära Merkel - und was nun? von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM



Die deutsche Bundestagswahl findet Ende der Woche (26. September) statt und wird das Ende der Ära Merkel einläuten. Weniger als eine Woche vor der Wahl deuten die letzten Meinungsumfragen darauf hin, dass die Sozialdemokratische Partei (SPD) etwa 25-26% der Stimmen erhalten wird, die Christlich-Demokratische Union (CDU)/Christlich-Soziale Union (CSU) etwa 21-22%, die Grünen etwa 16%, die Freie Demokratische Partei (FDP) und die Alternative für Deutschland (AfD) jeweils etwa 11% und die Linke etwa 6-7%. Folglich wird die nächste Regierung mit ziemlicher Sicherheit eine Drei-Parteien-Koalition sein, wobei das wahrscheinlichste Ergebnis lautet (unter der Annahme, dass die CDU/CSU eine von der SPD geführte Koalition nicht akzeptieren würde und in dem Wissen, dass auch die SPD einer Zusammenarbeit nicht positiv gegenüberstehen würde): - Koalition aus SPD, Grünen und FDP (Ampel), mit Olaf Scholz als Bundeskanzler - Koalition aus SPD, Grünen und Linken (Rot-Rot-Grün), mit Olaf Scholz als Bundeskanzler - Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP (Jamaika), mit Armin Laschet als Bundeskanzler Der Ausgang der Bundestagswahl ist mit mehr als 50 % der Stimmen und einer immer noch beträchtlichen Zahl von "Unentschlossenen" nach wie vor höchst ungewiss, aber wenn man die aktuelle Situation betrachtet, dürfte klar sein, dass die Grünen die zweitstärkste Partei in der nächsten Regierung sein werden - egal wie das Endergebnis lautet. Wie wirken sich die verschiedenen Szenarien auf die Finanzmärkte aus?

Im "Jamaika"-Fall erwarten wir fast keine Veränderung. Für die europäische Integration (und damit für die Spreads der Peripherieländer) wäre es enttäuschend, wenn eine Koalition unter Führung der CSU/CDU ohne die "Krisenführerschaft" von Angela Merkel zustande käme. Im "Ampel"-Szenario erwarten wir zumindest kurzfristig leicht höhere deutsche Renditen und geringere Spreads der Peripherieländer. Diese Koalition könnte zu einer stärkeren europäischen Integration als bisher führen, aber auch zu einer lockeren Finanzpolitik (Grüne) und einer wirtschaftsfreundlichen Politik (FDP).







