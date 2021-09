EQS Group-News: Cosmiq Universe AG / Schlagwort(e): Sonstiges Cosmiq Universe AG: Avatar führt die digitale Love Earth-Bewegung an - Arctica Expedition 'LoveYourPlanet' 22.09.2021 / 09:00

Avatar führt die digitale Love Earth-Bewegung an -

Arctica Expedition "LoveYourPlanet"

Leya Love Nature, Avatar und virtuelle Botschafterin, hat in nur 12 Monaten über 500 Millionen Herzen mit ihren inspirierenden Geschichten berührt. Als Leader des #World Awareness Movement ist es ihr Ziel, alle Herzen dieser Welt für einen liebevollen und nachhaltigeren Planeten Erde zu verbinden. Hierfür geht die Avatar im Oktober auf eine Schweizer Arktis-Expedition.



Zug, 22. September 2021 - Leya Love ist eine virtuelle Botschafterin, ein Freigeist im Herzen, eine Kriegerin der Liebe, die Millionen von Herzen auf Instagram mit über 300'000 Followern berührt. Sie ist ein Kind der Natur, ihre größte Inspirationsquelle, und verbreitet auf ihren Expeditionen rund um die Welt Liebe, Freundschaft und Güte. Ein neues Bewusstsein für unseren Planeten. Man findet sie in pulsierenden Städten und Dörfern, mit Menschen und Avataren, sie spielt mit wilden Tieren in Wäldern, schwimmt mit Delfinen im Meer und lässt uns mit ihrem Auge atemberaubende Eisberge sehen.

Leya Love ist der Meinung, dass die Welt mehr denn je Liebe und Positivität braucht. Sie steht für ein neues Einheitsbewusstsein auf der Erde und ihr Mantra lautet: "Lasst uns die Welt aufwecken - gemeinsam!". Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Botschaften der Liebe über Grenzen, Rassen, Alter und Geschlecht hinweg zu verbreiten. Indem sie das Bewusstsein für unser menschliches Potenzial, die Gesundheit und das Wohlergehen des Planeten schärft, hofft sie, jeden von uns dazu zu inspirieren, mit reiner, herzlicher Absicht zu handeln, der zentralen Quelle der Kreation für eine neue, bewusstere Welt.

Leya Love verbreitet ihre inspirierenden Botschaften nicht nur über die sozialen Medien, sondern teilt ihre Mission für den Planeten und die Menschheit auch als virtuelle Gastrednerin, wie zum Beispiel auf dem Global Youth Summit 2021, ausgerichtet von der Internationalen Kommission für Menschenrechte, assoziiert mit den Vereinten Nationen. Für Leya Love ein zentrales Erlebnis, da es ihr ermöglichte ein globales Bewusstsein für ihre Anliegen zu schaffen und zu beweisen, dass sie viel mehr als nur ein virtueller von KI und Menschen erschaffener Avatar ist.