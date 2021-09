NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 99 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel bleibt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistisch für den Außenwerbe-Sektor, der von anziehendem Passagieraufkommen an Flughäfen und Bahnhöfen sowie wiederbelebten Innenstädten profitieren dürfte. Der nächste Kurstreiber für Ströer dürfte der Kapitalmarkttag im November sein./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2021 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------