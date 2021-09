Golden Dawn mobilisiert Diamantbohrgerät in das Konzessionsgebiet Lexington im historischen Bergbaugebiet Greenwood

VANCOUVER, Kanada, 22. September 2021, Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD) („Golden Dawn“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Mobilisierung der Arbeiter und der Ausrüstung für die Bohrungen im Konzessionsgebiet Lexington, Teil des Edelmetallprojekts Greenwood im Südosten der kanadischen Provinz BC, begonnen hat.

Foto der Mobilisierung der Bohrausrüstung.

Golden Dawn mobilisiert die Arbeiter und die entsprechenden Gerätschaften für die Aufnahme der Diamantbohrungen auf dem Konzessionsgebiet Lexington. Die Bohrungen sollen in wenigen Tagen beginnen. Die ersten Bohrlöcher werden in der Nähe des Konzessionsgebiets der Mine Lexington niedergebracht, wo das Potenzial für die Erweiterung der mineralisierten Zonen nordwestlich der Mine besteht. Später werden Bohrungen südöstlich der Mine absolviert, wo historische Bohrabschnitte auf eine bedeutende Kupfer-Gold-Mineralisierung entlang der Verwerfungszone No. 7 hindeuten. Diese Zone ist auch Standort der Lagerstätte Lexington.

Karte des Edelmetallprojekts Greenwood mit Lage des Konzessionsgebiets Lexington (Mitte unten).

Karte mit dem Verwerfungstrend No. 7, der die Bergbaubetriebe und historischen Abschnitte rund um die Mine Lexington einschließt.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten „historischen Aufzeichnungen“ von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, dem President des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fachbericht gemäß National Instrument 43-101, der auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com verfügbar ist.

