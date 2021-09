Klassisch: Die Deutsche Telekom Aktie hat in den letzten Tagen in dem zunehmend nervöser werdenden Marktumfeld eine Korrekturbewegung durchlaufen, die ziemlich exakt an der 200-Tage-Linie erst einmal endete. Erreicht wurde diese nach der Abwärtsbewegung von 18,918 Euro auf 16,86 Euro am Montag, während der Kursverlauf für den DAX-Wert am Dienstag wieder von steigenden Kursen geprägt war- Mit 17,22 Euro und 1,52 Prozent Tagesplus ...