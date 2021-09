Eine wirklich verrückte Geschichte könnte die Aktie von Infineon Technologies (WKN: 623100) schreiben. Einst wurde die ungeliebte Chiptochter von Siemens ausgegliedert und nahezu auf dem Höhepunkt der „Dotcom Bubble“ an die Börse gebracht. Nachdem die anfängliche Euphorie dann gewichen war, stand der Konzern einige Jahre später kurz vor dem Aus. Doch es gelang dem Management, das Unternehmen quasi komplett neu zu erfinden. Somit steht man heute besser da denn je zuvor.Infineon Technologies mit Hauptsitz in Neubiberg bei München ist der größte Halbleiterhersteller Deutschlands sowie einer der zehn größten weltweit. Der Konzern bietet heute Halbleiter- und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit an. Untergliedert wird Infineon dabei in die vier Geschäftsbereiche Automotive, Connected Secure Systems, Industrial Power Control sowie Power & Sensor Systems.