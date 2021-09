Evergrande hat heute mitgeteilt, dass eine morgen fällige Zahlung für eine (in Yuan nominierte) Onshore-Anleihe zahlen wird - die Märkte jubelten, die US-Futures gingen nach oben. Aber nun stellt sich die Frage: was ist

Evergrande hat heute mitgeteilt, dass eine morgen fällige Zahlung für eine (in Yuan nominierte) Onshore-Anleihe zahlen wird - die Märkte jubelten, die US-Futures gingen nach oben. Aber nun stellt sich die Frage: was ist denn mit den Anleihen von Evergrande, die in Dollar notieren? Läßt Peking nun die ausländischen Investoren die Zeche zahlen, nach dem Motto: "China first"? So oder so: die Probleme bei Evergrande sind nur die Spitze des Eisbergs! Daher stellt sich die Frage, wie lange die Märkte sich über die Zahlungen des strauchelnden Immobilientwicklers freuen, denn morgen müssen in Dollar notierte Anleihen bedient werden! Die Märkte zunächst dennoch erleichtert, der Fokus richtet sich in Richtung Fed.,

Hinweis aus Artikel: "China und seine Wirtschaftsdelle: Weltkonjunktur vor Abschwächung?"

Das Video "Evergrande: China rettet Chinesen - China first!" sehen Sie hier..