Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

C. Bechstein Pianoforte AG "Keine Dividende in Sicht", HV-Bericht von GSC-Research Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage. Anhang: HVCBechstein2021.pdf