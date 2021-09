Die VEDES AG möchte die Weichen für die Zukunft stellen. Im Anleihen Finder-Onlineprogramm haben wir schon ausgiebig über die Hintergründe der geplanten stillen Beteiligung der BayBG berichtet. Dieser Beteiligung und deren Bedingungen müssen die Anleihegläubiger der VEDES AG noch zustimmen. Da die erste Abstimmung ohne Versammlung Ende Juli ein beschlussfähiges Quorum verfehlte, lädt die VEDES AG die Gläubiger ihrer Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSTP1) am 29. September 2021 zu einer zweiten Versammlung in Nürnberg ein. Wir haben kurz vor diesem Termin noch einmal mit VEDES-Chef Dr. Thomas Märtz gesprochen.

Thomas Märtz: Das Feedback fällt sehr positiv aus, da unsere Anleihegläubiger sehr gut nachvollziehen können, welche klaren Vorteile sich für die VEDES ergeben, wenn sie den Beschlussvorschlägen zustimmen. Das haben sowohl die Abstimmung ohne Versammlung Ende Juli als auch unsere Informationsveranstaltungen gezeigt, bei denen wir eine breite Unterstützung für unser Vorhaben erfahren haben. Ich bin auch für das erforderliche Quorum sehr zuversichtlich. Gleichzeitig möchte ich dennoch jeden Anleihegläubiger auffordern, auch tatsächlich von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen, damit wir ein umfassendes Meinungsbild bekommen.

Anleihen Finder: Sie betreiben regen Aufwand, um ihre Anleger in Telefonkonferenzen, Webcasts und über die einschlägigen Finanz-Medien über Ihre Vorhaben zu informieren. Warum ist die Chance, die Sie in der Beteiligung der BayBG sehen, so groß für VEDES? Können Sie die „Win-Win-Situation“, die Sie uns in einem ersten Gespräch dargelegt haben, noch einmal konkretisieren und vllt. mit Zahlen unterlegen?

Thomas Märtz: Durch die stille Beteiligung der BayBG in Höhe von 5 Mio. Euro steigt unser wirtschaftliches Eigenkapital um diesen Betrag und unsere EK-Quote verbessert sich nachhaltig. Der positive Effekt spiegelt sich zudem bspw. auch in unseren Nettofinanzverbindlichkeiten und in unserer Nettoverschuldungsquote wider. Darüber hinaus führt die in diesem Zusammenhang geplante Teiltilgung der Anleihe um 12,5 Mio. Euro zu einer signifikanten Reduzierung unserer Finanzverbindlichkeiten. In Summe verbessern sich also unsere Finanzkennzahlen, unsere Bilanzqualität und somit unsere Bonität erheblich. Unseren Anlegern bieten wir – gerade im aktuellen Negativzinsumfeld – eine weiterhin attraktive Anlagemöglichkeit bis 2026 zu einem Kupon von 3,5 % p.a. und unter voller Beibehaltung der aktuellen Besicherung trotz des geplanten um 50 % reduzierten Anleihevolumens, gleichbedeutend mit einer deutlich verbesserten Risikoabsicherung