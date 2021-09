Conviva, die Intelligenz-Cloud im Bereich Streaming Media, hat heute den Bericht „State of Streaming: Content Discovery“ für 2021 veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, wie Verbraucher neue Streaming-Inhalte zum Anschauen finden. Laut dem Bericht wurden zum ersten Mal gestreamte Inhalte auf vier Arten entdeckt: Mundpropaganda (59 %), Werbung (52 %), soziale Medien (49 %) und Empfehlungen von Streaming-Diensten (43 %).

Conviva's State of Streaming Content Discovery (Graphic: Business Wire)

„Angesichts der unglaublichen Menge an Streaming-Inhalten, die heute verfügbar sind, ist es eine große Herausforderung für Publisher, die neue Zielgruppen identifizieren und ansprechen möchten, die Zuschauer mit Inhalten zu verbinden, die nicht nur ihr Interesse wecken, sondern auch genügend Resonanz finden, um sie immer wieder zu besuchen“, sagte Keith Zubchevich, CEO von Conviva. „Durch die Nutzung von Werbung, Empfehlungen und sozialen Medien beim Kuratieren und Bewerben ihrer Angebote können Publisher ihren Zuschauern hochwertige neue Inhalte präsentieren und gleichzeitig ihre Reichweite und Markentreue erhöhen.“

Soziale Medien sind entscheidend für die Entdeckung neuer Inhalte

Der Bericht veranschaulicht einen direkten Zusammenhang zwischen hoher Social-Media-Nutzung und hohem Streaming-Video-Konsum und zeigt, dass soziale Plattformen der Schlüssel zur Entdeckung neuer Inhalte sind. Die durchschnittliche Anzahl der von einem typischen Verbraucher genutzten Social-Media-Plattformen beträgt 3,4, während diese Zahl bei starken Streamern auf 3,9 springt (und bei Nicht-Streamern auf 2,3 sinkt). Darüber hinaus verbringen viele intensive Social-Media-Nutzer mehr als doppelt so häufig mehr als acht Stunden pro Tag mit Streaming.

In dem Bericht wurde außerdem festgestellt:

93 % der intensiven Social-Media-Nutzer geben an, dass sie auf Netflix streamen. Die nächsten fünf Streaming-Publisher sind jedoch auch dominant, denn über die Hälfte der intensiven Social-Media-Nutzer berichtet, dass sie auf Amazon Prime, YouTube, Disney+, Hulu und HBO Max streamen.

Soziale Plattformen sind die wichtigste Informationsquelle bei jüngeren Verbrauchern im Alter von 18 bis 34 Jahren, von denen zwei Drittel zustimmen, dass soziale Medien nützliche Informationen über Fernsehsendungen, Filme oder Serien enthalten.

Verbraucher, die der Aussage „Soziale Medien bieten viele gute Informationen zu Serien und Filmen“ zustimmten, entdeckten mit einer um 78 % höheren Wahrscheinlichkeit Inhalte, indem sie sich mit Sendungen in sozialen Medien beschäftigten.

Im Bericht wurde die Mundpropaganda, die insgesamt wichtigste Quelle für Streaming-Entdeckungen, weiter aufgeschlüsselt, was den erheblichen Einfluss der sozialen Medien zu erkennen gibt: Freunde, die über Inhalte in sozialen Medien sprechen (20 %), Empfehlungen eines Freundes in sozialen Medien (18 %) und Empfehlungen eines Prominenten oder Influencers in sozialen Medien (11 %). Persönliche Mundpropaganda, einschließlich Empfehlungen von Freunden oder Angehörigen (34 %) sowie persönliche Gespräche über Inhalte (27 %), war ebenfalls wichtig.