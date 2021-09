NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Papiere der Deutschen Post nach einer Bewertungspause bei einem Kursziel von 73 Euro mit "Overweight" eingestuft. Der Logistikkonzern sei ein "Fracht-Champion", schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von knappen Kapazitäten an den Logistikmärkten und dem globalen E-Commerce-Trend. Die Neubewertung der Aktie sei wohl nicht zu Ende, zumal die Margensteigerungen im Expressgeschäft noch nicht eingepreist seien./tih/ag

