Börse Hannover legt neuen Nachhaltigkeitsindex auf: Den Global Ethical Values Index (GEVX)

Strenge, klimabezogene ESG-Kriterien erfüllen hohen Nachhaltigkeitsanspruch

Im Fokus stehen ethisch-nachhaltig und werteorientierte Anleger

Erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt von Metzler Asset Management, Solactive AG, MSCI ESG Research, NKI und Börse Hannover

Hannover, 22. September 2021: Mit dem Global Ethical Values Index (GEVX) lanciert die Börse Hannover einen weiteren internationalen Nachhaltigkeits-Aktienindex, der hohen Ansprüchen an die ESG-Qualität gerecht wird und als Grundlage für ausgewählte Kapitalmarktprodukte dienen soll. Adressiert werden insbesondere ethisch und werteorientierte Anleger, die auf der Basis von stringenten ESG-Kriterien eine nachhaltige Geldanlage präferieren. Folglich fanden die Kriterien und Vorgaben der Evangelischen und Katholischen Kirche Deutschlands sowie der Katholischen Kirche Österreichs bei der Indexkonzeption besondere Berücksichtigung. Das Indexkonzept wurde maßgeblich begleitet durch die Metzler Asset Management GmbH und das NKI - Institut für nachhaltige Kapitalanlagen. Weitere Projektpartner sind die Solactive AG als Indexberechner und MSCI ESG Research als ESG Researchprovider. Diese Konstellation in der Aufgabenteilung stellt ein Novum dar und berücksichtigt die besonderen Kompetenzen der Projektpartner.



Stringente Ausschlusskriterien

Der GEVX (ISIN: DE000SL0EBW8) umfasst aktuell 679 internationale Unternehmen, die in einem dreistufigen Auswahlprozess selektiert werden. Als Grunduniversum und Benchmark dient dabei der GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA41B6), der aktuell rund 1.630 Aktien internationaler Unternehmen umfasst.

Die Basis des Auswahlprozesses bilden normenbasierte, wertebasierte und klimabasierte Ausschlusskriterien, wie z. B. Kontroversen im Bereich Arbeits- und Menschenrechte, Korruption, Rüstungsgüter, Tabak u. Spirituosen, Gentechnik, Tierversuche, Atomenergie, fossile Energieträger und Biozide.