HomeToGo SE: HomeToGo SE startet den Handel an der Deutschen Börse Frankfurt

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. HomeToGo SE startet den Handel an der Deutschen Börse Frankfurt

Luxemburg, 22. September 2021 - HomeToGo SE ("HomeToGo"), der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und Ferienwohnungen, gab heute bekannt, dass seine Aktien und Optionsscheine nun an der Frankfurter Wertpapierbörse unter den Tickersymbolen "HTG" bzw. "HTGW" notiert werden. Die HomeToGo GmbH und die Lakestar SPAC I SE, eine Special Purpose Acquisition Company (Akquisitionszweckgesellschaft), haben ihren angekündigten Zusammenschluss am 21. September 2021 vollzogen und firmieren nun als HomeToGo SE.

Dr. Patrick Andrae, Gründer und CEO von HomeToGo: "Mit der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse haben wir einen neuen Meilenstein erreicht, der den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für HomeToGo markiert.

Als börsennotiertes Unternehmen sind wir in Zukunft noch besser aufgestellt, die Vielzahl an faszinierenden Ferienunterkünften dieser Welt für jedermann leicht zugänglich zu machen. Ferienunterkünfte sind der neue Zeitgeist und HomeToGo ist hervorragend positioniert, diesen Trend im Markt für sich zu nutzen. Die Börsennotierung ist ein Beleg dafür, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben: Die weltweit größte Auswahl an Ferienhäusern und Ferienwohnungen, vereint in einem hochmodernen Technologieprodukt mit einem überragendes Kundenerlebnis, starke Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern und vor allem ein herausragendes Team.