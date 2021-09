Wien (APA-ots) -



* Allianz wird autonome Fahrzeuge und technische Aufsicht versichern

* Unfallaufklärung im autonomen Straßenverkehr braucht Sensordaten * Experten fordern Datenaustausch durch europaweiten Datentreuhänder

* Auch der Fahrzeughalter benötigt Versicherungsschutz in autonomem Kfz



Automatisiertes und führerloses Fahren wird auf Europas Straßen schon in den kommenden Jahren Wirklichkeit werden. Die Voraussetzungen für die Zulassung erster automatisierter Fahrfunktionen sind seitens der UN-Kommission weltweit geschaffen. Neben den entsprechenden technischen Rahmenbedingungen werden vor allem europaweit einheitlich geltende Regeln und geeignete Voraussetzungen für die korrekte Aufklärung von Unfällen nötig sein. Dies war der Tenor des 9. Allianz Autotages am 22. September 2021, bei dem eine internationale Expertenrunde die Zukunft des Straßenverkehrs diskutierte. "Autonomes Fahren ist keine Zukunftsvision. Es ist Realität und hat erhebliche Auswirkungen auf den Kfz-Markt - und damit auch auf uns als Versicherer", bekräftigt auch Christoph Marek, Vorstand Versicherungstechnik der Allianz in Österreich.