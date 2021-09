WIESBADEN (ots) - Der Nominallohnindex in Deutschland war im 2. Quartal 2021 um

5,5 % höher als im Vorjahresquartal. Der Index bildet die Entwicklung der

Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen ab. Die Verbraucherpreise

stiegen im selben Zeitraum um 2,4 %. Dies ergibt einen realen (preisbereinigten)

Verdienstzuwachs von 3,0 %.



"Damit wurden zwar die nominalen Lohneinbußen um 4,0 % aus dem 2. Quartal 2020

überkompensiert. Der deutliche Anstieg der Inflation hat aber dazu geführt, dass

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer real noch nicht wieder so viel verdienen

wie vor der Krise" sagt Susanna Geisler, Referentin der Verdienststatistik im

Statistischen Bundesamt. Im 2. Quartal 2020 hatte es mit nominal -4,0 % und real

-4,7 % die bisher stärksten Lohneinbußen seit der Finanzkrise 2008/09 gegeben.





Normalisierung: Weniger Kurzarbeit lässt die Löhne wieder ansteigenBedingt durch die zunehmenden Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung derCorona-Pandemie wurde im 2. Quartal 2021 weniger Kurzarbeit in Anspruchgenommen. Dies führte zu gestiegenen Bruttomonatsverdiensten, da sich dieWochenarbeitszeit wieder normalisierte und das Kurzarbeitergeld nicht zumBruttoverdienst zählt: Insgesamt hat sich die bezahlte Wochenarbeitszeit vonVollzeitbeschäftigten im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchschnittlich 4,2% auf 38,3 Stunden erhöht. Damit wurde das Vorkrisenniveau noch nicht wiedererreicht: Im 2. Quartal 2019 hatte dieser Wert bei 39,2 Stunden gelegen.Stärkerer Verdienstanstieg in den unteren LeistungsgruppenIn der Unterscheidung nach Leistungsgruppen war der Verdienstanstieg gemessen amNominallohnindex im 2. Quartal 2021 bei den ungelernten beziehungsweiseangelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit jeweils 9,3 % am höchsten.Diese Gruppen wiesen im Vorjahresquartal die größten Verdienstrückgänge (-7,4 %bzw. -8,9 %) auf, sodass hier ein Aufholeffekt stattgefunden hat. HerausgehobeneFachkräfte (4,6 %) und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in leitender Stellung(3,4 %) wiesen im 2. Quartal 2021 unterdurchschnittliche Verdienstzuwächse auf.Sie waren allerdings im Vorjahresquartal auch weniger stark vonVerdienstrückgängen (-2,4 % bzw. -2,0 %) betroffen.Methodische Hinweise:Der Nominallohnindex bildet die Veränderung der Bruttomonatsverdiensteeinschließlich Sonderzahlungen der in Vollzeit, in Teilzeit und geringfügigBeschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ab. Ererfasst die Verdienstentwicklung bei gleicher Beschäftigtenstruktur wie imVorjahr. Der Nominallohnindex umfasst nur die von Arbeitgeberseite gezahltenVerdienste und kein Kurzarbeitergeld. Der Reallohnindex stellt die Veränderungder Verdienste der Preisentwicklung gegenüber. Er gibt somit Hinweise zurEntwicklung der Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.Weitere Informationen:Die Zeitreihen zu den Real- und Nominallöhnen stehen auf den Internetseiten desStatistischen Bundesamtes unter www.destatis.de --> Themen --> Arbeit -->Verdienste --> Reallöhne und Nettoverdienste --> Publikationen --> Reallohnindexzur Verfügung.Detaillierte Informationen über die Höhe der Bruttostunden- undBruttomonatsverdienste nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigungsumfang,Leistungsgruppen sowie Geschlecht bietet die Fachserie 16, Reihe 2.1(Quartalsergebnisse) sowie Reihe 2.3 (Jahresergebnisse), die unterwww.destatis.de --> Themen --> Verdienste --> Verdienste undVerdienstunterschiede --> Publikationen --> Arbeitnehmerverdienste zur Verfügungstehen.Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Bruttoverdiensten in Deutschlandkönnen über die Tabelle Bruttoverdienste, Wochenarbeitszeit (62321-0001) in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden. In der Datenbank lassen sich auchZeitreihen zum monatlichen Index der Tarifverdienste abrufen (62231-0001).Die Ergebnisse zur Vierteljährlichen Verdiensterhebung sind neben weiterenIndikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auchauf der Sonderseite "Corona-Statistiken" im Internetangebot des StatistischenBundesamtes verfügbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Vierteljährliche Verdiensterhebung,Telefon: +49 611 75 4149,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5026560OTS: Statistisches Bundesamt