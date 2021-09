Neues Rekordjahr für Investitionen in Quantentechnologien/ Neuauflage von McKinsey's "Quantum Technology Monitor" zeigt Zunahme der globalen Markt- und Technologieentwicklungen von Quantentechnologien Düsseldorf (ots) - Trotz Pandemie steigen die Investitionssummen in Quantentechnologien (QT) deutlicher als im Vorjahr. Die angekündigten Investitionen sind mit weltweit über 2.1 Milliarden US-Dollar Anfang September 2021 bereits dreimal so hoch wie die Gesamtinvestitionssumme aus dem Vorjahr (~700 Millionen US-Dollar). Über 65% der Investitionen erhielten Hardware-Entwickler. Zu den Quantentechnologien zählen neben Quanten-Computing (QC) auch Quantenkommunikation (QComms) und Quantum Sensing (QS). Quantencomputer versprechen in Zukunft exponentiell schneller zu sein als aktuelle Großrechner oder Server. Während Quantenkommunikation im Kern eine sicherere Übertragung von Quanteninformationen verspricht, handelt es sich bei Quantum Sensing um eine neue Generation von Sensoren. Diese können Messungen verschiedener Größen (z. B. Schwerkraft, Zeit, Elektromagnetismus) durchführen und sensibler messen als klassische Sensoren.



Dies sind Ergebnisse des Quantum Technology Monitors der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Die turnusmäßig veröffentlichte Marktanalyse liefert einen Überblick über den Reifegrad der Quanten-Industrien, ihre Akteure und Investitionen. Sie basiert u.a. auf proprietären Daten, Datenbanken wie Pitchbook und Crunchbase, Experteninterviews und einer Umfrage unter mehr als 300 Branchenführern.



"Der Markt für Quanten Technologien befindet sich gerade erst in der Entstehung, elektrisiert aber jetzt schon Unternehmen, Investoren und potenzielle Anwender. Mit dem Quanten Technology Monitor wollen wir Transparenz in globale Investitionsbewegungen, Marktspieler und potenzielle Anwendungsfelder bringen", sagt Niko Mohr Partner aus dem Düsseldorfer Büro von McKinsey und Initiator der Studie.



Der Wettlauf um die Technologieführerschaft geht weiter. Erst Ende letzten Jahres haben chinesische und amerikanische Forscher Anspruch auf Quantenüberlegenheit beansprucht. "Wir werden immer mehr Akteure sehen, die von der vorwettbewerblichen Erkundung des Quanten-Conmputings zur wettbewerbsorientierten Forschung übergehen. All diese Entwicklungen werden von der Investorenlandschaft genau beobachtet. Nach allem, was wir momentan beobachten, wird es zu weiteren Rekord-Deals kommen. Es geht gerade erst los", sagt Anika Pflanzer, promovierte Quantenphysikerin und Partnerin im Münchner Office von McKinsey.