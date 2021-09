Frankfurt (ots) -



- Befragung von Personalverantwortlichen untermauert Bedarf an Systematisierung

des hybriden Arbeitens

- berufundfamilie stellt "Führungsfahrrad 'Hybrides Arbeiten'" vor - Mindmap für

Führungskräfte



Personaler*innen und Geschäftsführende sind sich darin einig, dass sich hybrides

Arbeiten in Zukunft manifestieren wird. Mobiles Arbeiten wird grundsätzlich

Bestand haben, während ausschließliches Arbeiten im Home-Office nur in

Einzelfällen vorstellbar ist. Dieses Ergebnis der Forschungsarbeit der

Studiengruppe Wirtschafts- und Werbepsychologie am Campus M21 (Standort

Nürnberg), die von der berufundfamilie Service GmbH initiiert wurde, geht mit

der Erkenntnis einher, dass hybrides Arbeiten ein hohes Maß an Vertrauen, aber

auch verlässliche Regelungen braucht. Um Personalverantwortliche beim Führen

hybrid arbeitender Teams zu unterstützen, hat die berufundfamilie daher das

"Führungsfahrrad 'Hybrides Arbeiten'" entwickelt - eine Mindmap zu unmittelbaren

Führungsaufgaben und Anforderungen an die Mitarbeitenden. Sie dient als

Orientierungshilfe, aus der Führungskräfte ihre individuelle Checkliste für die

Gestaltung der hybriden Zusammenarbeit ableiten können.







Team-Empowerment schaffen



Was muss die Führungskraft tun? Welches Verhalten muss sie an den Tag legen?

Welche Knowledge muss sie mitbringen? Das "Führungsfahrrad 'Hybrides Arbeiten'"

veranschaulicht die zentrale Rolle der Führungskräfte, wenn es darum geht,

hybrides Arbeiten im Team erfolgreich zu gestalten. Führungskräfte haben dabei

nicht nur die eigenen Geschicke zu lenken, sondern auch die des Teams bzw.

seiner einzelnen Mitglieder. Entsprechend bilden die unmittelbaren

Führungsaufgaben - hinsichtlich Selbstbefähigung, Haltung und Verhalten,

Personalentwicklung und Kommunikation - die Speichen des Vorderrads des

Führungsfahrrads. Die Führungskraft steht schließlich vor der zentralen

Anforderung, das Self-Empowerment in Sachen "Führen hybrid arbeitender Teams" zu

stärken und Grundlagen für das entsprechende Team-Empowerment zu schaffen.



Den Bedarf an Vorgaben bestätigen auch die durch den Campus M21 (Standort

Nürnberg) befragten Unternehmensvertreter*innen: Ihrer Erfahrung nach sind für

die Führung hybrid agierender Teams gemeinsame Regeln, Strukturen und Ziele

unabdingbar. Dabei sollten Rollen von Team und Individuum klar verteilt werden.



Anforderungen an Mitarbeitende: Selbstorganisation, Kollaboration und

Transparenz



Die Befragung bringt zudem zu Tage, dass Führungskräfte ein gewisses Maß an

Mitgestaltungswillen und -aktionen von den Beschäftigten bzgl. der hybriden

Insbesondere, wenn es darum geht, das Teamgefüge aufrecht



