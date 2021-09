Der Tübinger Healthcare-Investor SHS tritt der UN Investoreninitiative PRI für verantwortliches Investieren bei





PRI CEO Fiona Reynolds und SHS Head of ESG Dr. André Zimmermann



Seit mehr als 25 Jahren investiert die SHS nach ethischen Standards und ihre ESG-Politik ist ein wichtiger Aspekt bei Investitionsentscheidungen. Nun wird sie außerdem Mitglied der PRI (UN Principles for Responsible Investment)

Der Tübinger Healthcare-Investor hat sich zur vertraglichen Einhaltung der Vorgaben der UN Investoreninitiative für verantwortliches Investieren verpflichtet

SHS ermöglicht Investoren, ihre Kapitalanlagen mit sozialer Verantwortung zu verbinden



Tübingen / 22. September 2021

Der Tübinger Healthcare-Investor SHS freut sich, Teil der UN Investoreninitiative PRI zu sein und sich und seine Portfoliounternehmen bei der weiteren Implementierung von ESG-Standards (Environmental, Social and Governance) entlang der PRI-Kriterien weiter voranzubringen.

Immer mehr Investoren sind an Anlagemöglichkeiten interessiert, die mehr als nur eine finanzielle Rendite bieten - sie suchen nach einer Investitionsmöglichkeit, die außerdem einen sozialen Mehrwert schafft, um über die grundsätzliche Möglichkeit der Geldanlage hinaus auch verantwortlich investieren zu können. Gerade der Sektor Gesundheitswesen ist ein Bereich, in dem es sehr gute Möglichkeiten gibt, das Social Responsibility Investing (SRI) zum Maßstab der Investitionen zu machen. Beispielsweise die Gesundheitsförderung, die Prävention von Krankheiten sowie die Schmerzlinderung und Erhaltung der Lebensqualität sind hier anvisierte Ziele. Ob im Bereich der Onkologie, der Laserchirurgie, der Herzinfarkt- und Schlaganfallprävention, der Behandlung von Migräne, Epilepsie und Depressionen oder zur Verbesserung der Maßnahmen in der Corona-Pandemie, die Möglichkeit Fortschritte im Gesundheitswesen zu unterstützen und damit bessere gesundheitliche Voraussetzungen für sich und andere zu schaffen, ist für viele Investoren neben der Renditeorientierung ein Grund für die Beteiligung an einem SHS-Fonds. So konnten von SHS finanzierte Portfoliounternehmen schon mehr als siebzehn Millionen Menschen in über achtzig Ländern helfen. Doch SHS möchte künftig noch mehr tun und dies auch dokumentieren. Die Tübinger Beteiligungsgesellschaft ist seit kurzem Mitglied der Principles for Responsible Investment, einer 2006 gegründeten Investoreninitiative in Kooperation mit der Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms UNEP und des UN Global Compact. Sie wird von den Vereinten Nationen unterstützt und soll die gemeinsam formulierten Regeln des verantwortungsvollen Investments durchsetzen. In diesem Sinne wird SHS auch künftig darauf achten, dass ihre Portfoliounternehmen den geforderten Standards entsprechen. So erläutert Dr. André Zimmermann, Partner bei SHS und Head of ESG: