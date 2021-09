New York Life Investments Alternatives und Coalition Greenwich geben neue Studie zu den Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Private-Equity-Sponsoren im mittleren Marktsegment bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Forschung analysiert Einblicke in

Investitionstrends, Ausstiegsstrategien, Finanzierungsquellen, aufkommende

Herausforderungen und Chancen auf dem mittleren Markt



heute einen neuen Forschungsbericht veröffentlicht, der analysiert, wie

Private-Equity-Sponsoren des mittleren Marktes auf die globale Pandemie reagiert

haben. Der Bericht trägt den Titel "Lessons Learned: Insights from the COVID-19

Crisis for Middle Market Private Equity Sponsors " und enthält

Forschungsergebnisse aus mehr als 100 Interviews mit Geschäftsführern und

Partnern von Private-Equity-Sponsoren im mittleren Marktsegment in den USA.







allen Ebenen auf die Probe gestellt, doch die Sponsoren haben sich der Situation

mehr als gewachsen gezeigt, wie der starke Anstieg des Transaktionsvolumens in

der zweiten Hälfte des Jahres 2020 und in diesem Jahr zeigt. Von der Optimierung

ihrer Investitionsprozesse bis hin zur raschen Einführung neuer Technologien

haben sich die Geldgeber schnell an das neue Umfeld angepasst, um ihre aktuellen

Portfoliounternehmen bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig die

Bereitstellung von Kapital für neue Transaktionen fortzusetzen", sagte

Christopher Taylor, Leiter von New York Life Investments Alternatives und CEO

von Madison Capital Funding.



Die Untersuchung ergab, dass die Covid-19-Pandemie tiefgreifende Auswirkungen

auf die mittelständische Private-Equity-Branche hatte und nachhaltige

Veränderungen in den Kernbereichen der Sponsoren wie Investitionen, Deal

Sourcing, Transaktionsfinanzierung, Ausstiegsstrategien und Fundraising

ausgelöst hat.



Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus den Forschungsdaten gehören:



- Neue Deals treiben die Entwicklung voran : Für 60 % der an der Studie

teilnehmenden Private-Equity-Sponsoren aus dem mittleren Marktsegment sind

neue Abschlüsse die häufigste Triebfeder für den Kapitaleinsatz im Jahr 2020,



