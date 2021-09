NTT-Shochiku Partners beschließen eine aufregende „Cho Kabuki"-Performance in 11 Länder zu streamen

TOKYO, 22. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- NTT-Shochiku Partners hat Live-Auftritte der Bühnenproduktionen „Cho Kabuki" im Minamiza Theatre in Kyoto für das Publikum aufgezeichnet, um sie auf Abruf zur Verfügung zu stellen. Die Live-Aufnahmen fanden am 12. September (So.) statt und der On-Demand-Service ist ab Montag, dem 20. September 12:00 Uhr (JST) bis Sonntag, dem 26. September 2021 um 23:59 Uhr (JST) verfügbar. Tickets sind ab sofort erhältlich.

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102017/202109140040/_prw_PI1fl_79eK7576.jpg)