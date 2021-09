Auszeichnung für den Geschäftsbericht der Vaudoise-Gruppe

Lausanne, 22. September 2021 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen wurde für das Design ihres Jahresberichts 2020 ausgezeichnet. Dieser Preis wurde im Rahmen der vom HarbourClub am 21. September 2021 in Zürich organisierten Zeremonie des Schweizer Geschäftsberichte-Ratings verliehen. Die Vaudoise ist sehr stolz auf die Auszeichnung für das Design der gedruckten und digitalen Ausgaben des Jahresberichts 2020. Das elegante und kreative Konzept der Lausanner Agentur Essencedesign rückt die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens in den Vordergrund.