Lufthansa-Crash! Darum stürzt der Kranich ab!

Lufthansa-Aktionären dürfte heute Morgen bei einem Blick auf die Kurstafel das Brötchen im Hals stecken bleiben. Die leidgeprüften Anleger müssen nämlich den nächsten Schock verdauen. Die Aktie stürzt direkt nach der Eröffnung fast 30 Prozent in den Keller. Nach einem Schlusskurs gestern von 8,40 Euro schlägt der Kranich heute bei nur noch knapp über 6 Euro auf. Was sich dramatisch anhört, ist in Wirklichkeit kein Grund zur Panik…

Denn wie die Lufthansa bereits angekündigt hatte, versucht man über eine Kapitalerhöhung an frisches Geld zu kommen, um die Staatshilfen während der Corona-Krise zurückzuzahlen. Dabei geht es um rund 2,5 Milliarden Euro an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dafür bietet Lufthansa Alt-Aktionären neue Aktien im Bezugsverhältnis von 1:1 an, wobei der Ausgabepreis für diese Aktien bei 3,58 liegt.

Fazit: Ist der Einbruch jetzt eine Chance für Mutige? Oder sollten Anleger lieber nicht in ein fallendes Messer greifen? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Deutsche Lufthansa-Analyse einfach hier klicken.