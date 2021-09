Moody’s meldet Teilnahme an der neuen GFANZ Alliance Selbstverpflichtung zur Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen mit dem Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 22.09.2021, 12:28 | 16 | 0 | 0 22.09.2021, 12:28 | Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) meldete heute ihre Teilnahme am Start der Net Zero Financial Services Provider Alliance im Rahmen der Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Als Gründungsmitglied verpflichtet sich Moody’s zur Ausrichtung all seiner relevanten Produkte und Dienstleistungen, um bis 2050 den Zielwert von Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erzielen. Hinzu kommt die Reduzierung seiner eigenen betrieblichen Emissionen. „Der Klimawandel ist der weltweit größte Risikomultiplikator und eine enorme Herausforderung für Volkswirtschaften und Gemeinschaften. Die gesamte Finanzbranche muss diese gemeinsame Herausforderung annehmen und eine dringende Verschiebung hin zu einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Wirtschaft ermöglichen. Die Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen mit dem Netto-Null-Ziel bis 2050 wird die Entscheidungsfindung verbessern und den Kapitalfluss zur Unterstützung des Übergangs beschleunigen“, erklärte Rob Fauber, President und Chief Executive Officer der Moody’s Corporation. „Wir freuen uns über unseren Beitritt zur Net Zero Financial Services Provider Alliance als jüngsten Schritt, um Organisationen zu nachhaltigeren Entscheidungen zu befähigen.“ Moody’s ist bestrebt, den Kapitalfluss zur Unterstützung des Übergangs zu Netto-Null zu beschleunigen, indem Finanzinstitutionen und andere Entscheidungsträger im Einklang mit dem Netto-Null-Ziel stehende Daten, Produkte und Dienstleistungen erhalten, um Klimarisiken und Investitionen in neu auftretenden Möglichkeiten zu identifizieren. Die Produkte des Unternehmens sind Marktteilnehmern behilflich, Umwelt-, soziale und Governance-Risiken (ESG) zu bewerten und in die Kapitalzuweisung und langfristige Planung aufzunehmen, beispielsweise durch: Quantifizierung der Auswirkungen von ESG auf Kreditratings und Integration von ESG-Faktoren in die Begutachtung der Kreditwürdigkeit;

Verständnis und Messung von ESG-Leistung, Exposition gegenüber Klima- und Umweltrisiken sowie Stärkung und Finanzierung nachhaltiger Übergangspläne;

Bewertung und Handhabung von ESG-Risiken durch Szenario-Analyse, quantitatives Modellieren und Stresstests. Neben Moody's gehören der Alliance führende Anlageberater, Wirtschaftsprüfer, Börsen, Indexanbieter, ESG-Recherchen- und Datenanbieter sowie Vertragsforscher an.



