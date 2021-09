Düsseldorf (ots) - PwC-Studie "Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen

2021": Ein Drittel der Unternehmen transformiert Finanzfunktion nicht umfassend

/ Mehrheit nutzt Excel-Dateien für interne Reportings / Fast zwei Drittel

verzichten auf RPA / Ortsunabhängige Prüfung kein vorübergehender Trend, sondern

langfristige Entwicklung



Covid-19 legt in vielen Unternehmen die Stärken und Schwächen ihrer

Digitalisierung offen - auch im Finanz- und Rechnungswesen. So hat ein Drittel

der Unternehmen noch nicht damit begonnen, die Finanzfunktion umfassend zu

transformieren. Und: Mehr als die Hälfte der Unternehmen nutzt - zumindest

teilweise - Excel-Sheets für das interne Reporting. Viel Potenzial für die

Automatisierung und Qualitätssicherung bleibt also noch ungenutzt.







"Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen 2021", die die

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland erstellt hat. PwC

hat dafür im Frühjahr 2021 100 mittelständische und größere deutsche Unternehmen

befragt.



Covid-19 macht Nachholbedarf bei der Digitalisierung transparent



Etwas weniger befragte Entscheider:innen aus der Finanzfunktion deutscher

Unternehmen als im Vorjahr halten den Technologieeinsatz ihrer Unternehmen für

progressiv bzw. sehr progressiv (29 % ggü. 35 % im Jahr 2020). Ebenfalls weniger

Befragte schätzen ihre Technologieaffinität als konservativ oder sehr

konservativ ein (18 % ggü. 24 %). Mehr als jede:r Zweite (52 %) wähnt sein

Unternehmen beim Technologieeinsatz im Mittelfeld. Prof. Dr. Rüdiger Loitz,

Partner und verantwortlich für Technology & Innovations in Assurance bei PwC

Deutschland, sagt: "Dies halten wir für einen Effekt der Covid-19-Pandemie. Sie

hat - zum Teil schmerzhaft - offengelegt, wo die Unternehmen in puncto

Digitalisierung stehen." Und er ergänzt: "Positiv daran ist, dass mehr

Transparenz und Vergleichbarkeit herrschen. So lassen sich Schwächen im Bereich

der Qualität gezielt beheben."



Jedes dritte Unternehmen transformiert Finanzfunktion nicht umfassend



Ein weiteres Studienergebnis: Rund 6 von 10 Unternehmen transformieren ihre

Finanzfunktion bereits umfassend, 10 % von ihnen schon seit mehr als fünf Jahren

und immerhin knapp ein Viertel (24 %) seit bis zu fünf Jahren. 72 % dieser

Unternehmen modernisieren in diesem Zuge auch - zumindest teilweise - die

Voraussetzungen für eine möglichst digitale Abschlussprüfung. Petra Justenhoven,

Mitglied der Geschäftsführung bei PwC Deutschland und Co-Autorin der Studie,

erläutert: "Diese Unternehmen haben erkannt, dass die Transformation der

Finanzfunktion und der Abschlussprüfung eine Daueraufgabe ist, zumal das interne Seite 2 ► Seite 1 von 3



