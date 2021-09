Salzgitter-Aktie: Kursexplosion am Mittwoch! Jetzt kaufen?

Bei Salzgitter war in den vergangenen Tagen einiges los. Noch am 7. September markierte die Aktie ein neues Vier-Wochen-Hoch. Damals war der Kurs bis auf 33,84 Euro geklettert und stand sogar kurz davor das Jahreshoch aus dem August bei 34,42 Euro zu knacken. Doch letztlich kam alles ganz anders. Denn in den vergangenen fünf Tagen ging es für den MDax-Titel massiv nach unten. Bis… ja, bis zu heutigen Kursexplosion!

Schließlich liegt die Aktie momentan satte fünf Prozent im Plus und kann sich nach dem gestrigen Rücksetzer bis auf unter 27 Euro wieder deutlich über die Marke von 28 Euro schieben. Nach Abschlägen von 3,9 Prozent gestern, 5,3 Prozent am Montag und 4,3 Prozent am Freitag wäre das Balsam für die Seelen der Aktionäre. Doch es kommt noch besser: Denn die DZ Bank sieht bei Salzgitter eine faire Bewertung von 41 Euro. Das wäre aus heutiger Sicht ein Potenzial von fast 50 Prozent!

Fazit: Bei Salzgitter ist derzeit einiges los. Schafft die Aktie heute die Trendwende oder sehen wir hier nur ein kurzes Strohfeuer?