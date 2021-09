Rentschler Biopharma unterstützt Bau des Albert Einstein Discovery Centers in Ulm mit 50.000 Euro

Laupheim und Ulm, 22. September 2021 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, fördert die Realisierung des Albert Einstein Discovery Centers mit 50.000 Euro. Am 15. September übergaben Dr. Frank Mathias, CEO der Rentschler Biopharma SE, Alexander Dettmer, CFO, und Dr. Christian Schetter, CSO, symbolisch einen Scheck an Dr. Nancy Hecker-Denschlag, die Vorsitzende des Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V.. Das Entdeckungs- und Erlebniszentrum soll das Vermächtnis des Physikers für die Allgemeinheit nicht nur begreifbar, sondern erlebbar machen, und ist nur wenige Kilometer entfernt von Laupheim, dem Firmensitz von Rentschler Biopharma, angesiedelt. Ulm ist Geburtsort Einsteins und heute das wissenschaftliche Zentrum der Region.

"Mit Albert Einstein verbinden uns mehrere Aspekte," fasste Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma, die Gründe für das Engagement des Laupheimer Unternehmens zusammen. "Als führendes biopharmazeutisches Unternehmen verstehen wir die Förderung der Wissenschaften als eine unserer Kernverantwortungen. Der Bau des Albert Einstein Discovery Centers ist ein hervorragender Anlass, entsprechende Bildungsanreize in unserer Region zu schaffen. Schließlich wird es ohne Neugier, ohne gut ausgebildete und motivierte Menschen, denen man die Möglichkeit gibt, in diese komplexe Welt einzutauchen, keine Innovation und bahnbrechende Forschung geben. Nicht zuletzt gibt es historische Parallelen: Unsere Wurzeln als Laupheimer Apotheke aus dem Jahr 1872 sowie die Gründung als Arzneimittelhersteller im Jahr 1927 fallen in die Zeit, als Einstein geboren wurde und später als Professor in Deutschland lehrte und forschte. Wir stammen sozusagen aus der gleichen Epoche und fühlen uns diesem Pioniergeist nach wie vor stark verbunden. Diese Werte wollen wir über die Unternehmensgrenzen hinaus weitertragen. So wollen wir helfen, das Projekt voranzutreiben und auch andere ermutigen, die Realisierung zu unterstützen."