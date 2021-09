Saarbrücken (ots) -



- 68 Prozent der Menschen in Deutschland zwischen 20 und 50 Jahren würden gerne

eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren.



Wasser, Wind und Sonne spielen eine zunehmend größere Rolle in Deutschlands

Energieversorgung. Erneuerbare Energien deckten 2020 mehr als 45 Prozent des

Gesamtstromverbrauchs hierzulande ab.[1] Die Photovoltaik konnte dabei mehr als

50.000 Gigawatt-Stunden beisteuern.[2] Für die Menschen in Deutschland

anscheinend noch nicht genug, denn mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der 20-

bis 50-Jährigen würden gerne eine solche Anlage auf ihrem Dach installieren -

zusätzlich zu den 15 Prozent, die eine solche bereits nutzen. Das ergab eine

aktuelle forsa-Umfrage[3] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der

Generali in Deutschland.







anpassen, um künftig nachhaltiger und umweltfreundlicher zu wohnen. Jeweils 57

Prozent würden gerne eine Wärmepumpe, Solarthermie-Anlage oder Pellet-Heizung

einbauen bzw. bei Hausbau und -renovierung nur natürliche Materialien verwenden.

Eine Mehrheit von 53 Prozent möchte gerne die Wärmedämmung in ihrer Wohnung

optimieren. Für fast genauso viele (52 Prozent) geht der Blick in den Garten, wo

sie gerne eine Zisterne zur Nutzung von Regenwasser installieren würden. Und

immer noch gut jeder Zweite (51 Prozent) würde gerne künftig nachhaltige Möbel

kaufen.



BEI NEUANSCHAFFUNGEN VERSICHERUNGSSCHUTZ PRÜFEN



So wünschenswert die Anschaffung von umweltfreundlicher Technologie wie zum

Beispiel Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen ist - sie sind eine durchaus

kostenintensive Investition in die Zukunft. Daher sollten sie laut Sandra

Kniesigk, Versicherungsexpertin bei CosmosDirekt , auch gut abgesichert sein:

"Wer bereits eine Wohngebäudeversicherung für sein Eigenheim besitzt, sollte

seinen Versicherer über die neue Photovoltaik-Anlage informieren, damit der

bestehende Vertrag angepasst werden kann. Gleiches gilt für Geothermie- und

Wärmepumpen-Anlagen, die den Wert des Gebäudes in der Regel ebenfalls um mehrere

zehntausend Euro erhöhen." Grundsätzlich ist die Solar-Anlage im Rahmen einer

Wohngebäudeversicherung gegen Feuer-, Sturm- und Hagel- sowie

Leitungswasserschäden geschützt. Wer sich darüber hinaus auch gegen weitere

Gefahren wie etwa Diebstahl absichern möchte, benötigt einespezielle

Photovoltaikversicherung.



Unsere Pressebilder erhalten Sie hier: Link

(https://frtransfer.followred.com/s/DWZixGjX3G9mGr3)



[1] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: https://ots.de/fx5MpD



[2] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, S. 6: https://ots.de/fTfK7G



[3] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Zukunft Wohnen" des

Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem

Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Juli 2021 wurden in

Deutschland 1.003 Männer und Frauen zwischen 20 und 50 Jahren in der

Bundesrepublik Deutschland befragt.



Pressekontakt:



Sabine Gemballa

Business Partner

CosmosDirekt

T +49 (0) 681 966-7560



Stefan Göbel

Unternehmenskommunikation

Leiter Externe Kommunikation

T +49 (0) 89 5121-6100



mailto:presse.de@generali.com



Markus Schaupp

follow red GmbH

T +49 (0) 711 90140-549

mailto:markus.schaupp@followred.com



Generali Deutschland AG

Adenauerring 7

81737 München



http://www.cosmosdirekt.de

http://www.generali.de



Twitter:

@CosmosDirekt

@GeneraliDE



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63229/5026836

OTS: CosmosDirekt





Auch in anderen Bereichen würden viele Bundesbürger ihr Verhalten gerneanpassen, um künftig nachhaltiger und umweltfreundlicher zu wohnen. Jeweils 57Prozent würden gerne eine Wärmepumpe, Solarthermie-Anlage oder Pellet-Heizungeinbauen bzw. bei Hausbau und -renovierung nur natürliche Materialien verwenden.Eine Mehrheit von 53 Prozent möchte gerne die Wärmedämmung in ihrer Wohnungoptimieren. Für fast genauso viele (52 Prozent) geht der Blick in den Garten, wosie gerne eine Zisterne zur Nutzung von Regenwasser installieren würden. Undimmer noch gut jeder Zweite (51 Prozent) würde gerne künftig nachhaltige Möbelkaufen.BEI NEUANSCHAFFUNGEN VERSICHERUNGSSCHUTZ PRÜFENSo wünschenswert die Anschaffung von umweltfreundlicher Technologie wie zumBeispiel Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen ist - sie sind eine durchauskostenintensive Investition in die Zukunft. Daher sollten sie laut SandraKniesigk, Versicherungsexpertin bei CosmosDirekt , auch gut abgesichert sein:"Wer bereits eine Wohngebäudeversicherung für sein Eigenheim besitzt, sollteseinen Versicherer über die neue Photovoltaik-Anlage informieren, damit derbestehende Vertrag angepasst werden kann. Gleiches gilt für Geothermie- undWärmepumpen-Anlagen, die den Wert des Gebäudes in der Regel ebenfalls um mehrerezehntausend Euro erhöhen." Grundsätzlich ist die Solar-Anlage im Rahmen einerWohngebäudeversicherung gegen Feuer-, Sturm- und Hagel- sowieLeitungswasserschäden geschützt. Wer sich darüber hinaus auch gegen weitereGefahren wie etwa Diebstahl absichern möchte, benötigt einespeziellePhotovoltaikversicherung.Unsere Pressebilder erhalten Sie hier: Link(https://frtransfer.followred.com/s/DWZixGjX3G9mGr3)[1] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: https://ots.de/fx5MpD[2] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, S. 6: https://ots.de/fTfK7G[3] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Zukunft Wohnen" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Im Juli 2021 wurden inDeutschland 1.003 Männer und Frauen zwischen 20 und 50 Jahren in derBundesrepublik Deutschland befragt.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100mailto:presse.de@generali.comMarkus Schauppfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-549mailto:markus.schaupp@followred.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenhttp://www.cosmosdirekt.dehttp://www.generali.deTwitter:@CosmosDirekt@GeneraliDEWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63229/5026836OTS: CosmosDirekt