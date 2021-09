Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Deutschlands Apotheken blicken wieder etwas optimistischer indie Zukunft. Zwar erwarten immer noch vier von zehn Apothekeninhaberinnen und-inhabern (43,6 Prozent) eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage ihresBetriebes in den nächsten zwei bis drei Jahren. 2020 war es allerdings nochjeder zweite (49,6 Prozent). Besonders positiv: Die Bereitschaft, in die Zukunftder wohnortnahen Apotheke zu investieren, hat ebenso wie der Personalbedarfzugenommen. Das größte Anliegen ist und bleibt für die freien Heilberuflerinnenund Heilberufler eine langfristig stabile Versorgung ihrer Patientinnen undPatienten. Folglich halten 81,8 Prozent eine ausreichende Planungssicherheit fürdas wichtigste gesundheitspolitische Thema der kommenden Jahre. Das sind diewichtigsten Ergebnisse aus dem Apothekenklima-Index 2021, einer repräsentativenMeinungsumfrage von MARPINION im Auftrag der ABDA - Bundesvereinigung DeutscherApothekerverbände, die zum Auftakt des Deutschen Apothekertages in Düsseldorfvorgestellt wurden. Für den Index werden seit 2016 jedes Jahr 500Apothekeninhaber bundesweit befragt. Die diesjährige Befragung im Juli undAugust spiegelt die Situation inmitten der Corona-Pandemie und kurz vor derBundestagswahl wider.Zu den Ergebnissen sagt ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening: "Dass sichdie Stimmung in den Apotheken aufgehellt hat, führe ich vor allem auf zweiFaktoren zurück: Das Anfang dieses Jahres in Kraft getreteneVor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz bringt positive Impulse: Die Apotheken suchenFachkräfte, wollen investieren und Arbeitsprozesse anpassen, um sich aufHerausforderungen wie das E-Rezept und die Pharmazeutischen Dienstleistungenvorzubereiten. Darüber hinaus haben die Apotheken ihren Patienten, denpolitischen Entscheidungsträgern und sich selbst gezeigt, wie flexibel undresilient sie eine Pandemie bewältigen können. Dass wir Apothekerinnen undApotheker unverzichtbar sind, ist für die gesamte Gesellschaft - ob Jung oderAlt - in den letzten 18 Monaten rund um die Uhr erlebbar geworden. Wir habengleichsam als Pandemie-Jongleure jede Herausforderung bewältigt, vor der unsdiese bisher größte Krise des deutschen Gesundheitswesens gestellt hat."Die richtigen Prioritäten für das GesundheitswesenOverwiening, die seit Januar dieses Jahres als erste Frau an der Spitze desapothekerlichen Bundesverbandes steht, schlägt aber auch warnende Töne an: "Wirerwarten von der Politik, dass sie nach der Bundestagswahl und erfolgterRegierungsbildung die richtigen Prioritäten für das Gesundheitswesen setzt. Wirbrauchen Planungssicherheit. Dazu gehört die konsequente Durchsetzung der